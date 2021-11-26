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ФАС направила "Магниту" и "Пятерочке" предупреждение о завышении цен в Курской области

В ведомстве сообщили, что держат ситуацию на особом контроле

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила торговым сетям "Магнит" и "Пятерочка" предупреждение о неправомерном завышении цен на ряд продуктов в Курской области, говорится в сообщении ведомства.

"АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка"), занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре", - отмечается в сообщении.

Так, в семи муниципальных образованиях Курской области, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала стоимость, установленную в городе Курск, где признаки доминирующего положения отсутствуют.

"Курское УФАС России направило в организации ООО "Агроторг" и АО "Тандер" предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен", - говорится в сообщении. Срок исполнения предупреждений - 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле, отмечают в ведомстве.

ФАС России регулярно осуществляет мониторинг формирования цен на социально значимые продуктовые товары, реализуемые в крупнейших торговых сетях. Ранее аналогичные предупреждения антимонопольная служба выдала в Московской области торговым сетям "Магнит" и "Пятерочка" и в Республике Калмыкия торговой сети "Пятерочка".

Торговая сеть "Магнит" получила предупреждение ФАС и изучает документ, сообщил ТАСС представитель компании. Вместе с тем Х5, которая развивает сеть магазинов "Пятерочка", пока комментарий не предоставила.

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