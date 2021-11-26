Отель на 200 мест планируют построить на чеченском курорте "Ведучи" до 2023 года

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Отель на 200 номеров планируют построить до 2023 года на территории чеченского горнолыжного курорта "Ведучи", сообщил в пятницу ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Надеемся до конца года открыть первый в Чеченской Республике банный комплекс с очень красивыми террасами, бассейнами и купальнями на курорте "Ведучи". Также планируется строительство отеля на 200 номеров, который позволит больше гостей принимать в кластере. Срок реализации проекта - 2023 год, потому что именно на это время приходится финальная стадия реализации горнолыжного курорта. Сейчас курорт в совокупности обладает порядка 250 койко-местами", - сказал глава регионального министерства.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная траса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический юомплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".