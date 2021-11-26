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Пакистан попросил Россию установить прямое авиасообщение для развития бизнес-отношений

Федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан попросил ускорить проработку этого вопроса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Пакистан попросил российские власти установить прямое авиасообщение между двумя странами для развития бизнес-отношений. Об этом сообщил в пятницу федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан в Екатеринбурге на заседании российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"У нас сейчас нет прямых перелетов между Россией и Пакистаном. Я думаю, что нам надо установить такой маршрут, и тогда население наших стран сможет легче путешествовать. [Хотелось бы, чтобы] нашим бизнесменам не приходилось лететь через другие страны, а чтобы они могли прямыми рейсами прилетать, потому что для бизнеса время - это деньги", - сказал он.

Министр попросил ускорить проработку данного вопроса.

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