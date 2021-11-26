Свердловские власти увеличат доходы в проекте областного бюджета на 2022 год на 4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют увеличить объем доходов в проекте областного бюджета 2022 года на 14,5 млрд рублей, расходов - на 5,1 млрд рублей. Дополнительные средства планируется направить на субсидии сельхозпроизводителям, повышение безопасности дорожного движения, обязательства по концессии и вакцинопрофилактику, сообщил в пятницу на согласительной комиссии заксобрания региона министр финансов области Александр Старков.

"Общая сумма предложений по увеличению расходов областного бюджета составит 5,1 млрд рублей. Предлагается на рассмотрение ко второму чтению увеличить налоговые и неналоговые доходы на 3,3 млрд рублей. Оставшуюся часть также предполагается [увеличить] за счет остатков, которые мы планируем получить в этом году, до 2,6 млрд рублей. Соответственно доходы у нас составят - при первом чтении было 331,9 млрд рублей - 346,4 млрд рублей", - отметил он.

Министр добавил, что доходы увеличатся в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 11,1 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом ожидается на уровне 11 млрд рублей. "Планируем источники его финансирования за счет остатков на счетах по учету бюджетных средств, а также акций и иных форм участия в капитале, находящегося в собственности субъекта", - пояснил Старков.

Глава министерства рассказал, что дополнительные средства планируется направить на субсидии сельхозпроизводителям, установку камер фотофиксации, обязательства по концессиям, газификацию региона и замену лифтов. Также средства направят на вакцинопрофилактику, помощь муниципалитетам и увеличение уровня МРОТ.

Предложения о внесении изменений одобрила согласительная комиссия заксобрания Свердловской области, в проект бюджета на 2022 год их заложат на сессии парламента.

По итогам первого чтения, доходы бюджета в 2022 году запланировали на уровне 331,9 млрд рублей, расходы - 341,2 млрд, дефицит - 9,3 млрд, что в четыре раза ниже дефицита 2021 года. Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов 278,2 млрд рублей, расходов - 318,8 млрд рублей, дефицитом - 40,6 млрд рублей.