Кабмин утвердил критерии сетевых и транзитных организаций в сфере тепло- и водоснабжения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило критерии отнесения собственников тепловых сетей к теплосетевым организациям, водопроводных и канализационных сетей - к транзитным организациям. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство определило критерии отнесения владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, а также собственников водопроводных и канализационных сетей - к транзитным организациям. Принятое решение будет способствовать повышению качества предоставляемых потребителям услуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе критериев обозначены минимальный срок владения сетями, технические показатели сетей, показатели деятельности самих организаций. Их применение позволит исключить с рынка недобросовестные компании, сообщает пресс-служба.

Постановления правительства разработаны Минстроем РФ для реализации норм закона, который был принят в апреле 2020 года. Сейчас сетевыми и транзитными организациями в сфере тепло- и водоснабжения являются организации, владеющие тепловыми, водопроводными и канализационными сетями. Но они не всегда могут поддерживать эту инфраструктуру в надлежащем состоянии, а постоянное недофинансирование ремонта и замены сетей приводит к многочисленным авариям и ухудшению качества услуг, сообщает пресс-служба правительства.