Инвесторы Москвы получат льготы на 34 млрд руб. на строительство технопарков и соцобъектов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство промышленных технопарков, торговых и бизнес-центров, соцобъектов в Москве в рамках соглашений составят 61,8 млрд рублей. Застройщики получат от города льготы в совокупности на 34 млрд рублей, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, а также производственный комплекс, школы и детский сад построят частные инвесторы в Москве. Эта работа будет идти в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца. На этих объектах смогут работать более 21,8 тыс. человек. Инвестиции в реализацию проектов в рамках соглашений составят 61,8 млрд рублей, застройщики получат от города льготы в совокупности на 34,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Общая площадь объектов недвижимости превысит 780 тыс. кв. м. На сегодняшний день между правительством Москвы и частными инвесторами подписано 13 соглашений, по которым в разных районах города появятся промышленные и общественно-деловые объекты.

"Семь документов предусматривают возведение многофункциональных, бизнес- и торговых центров в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Северо-Западном и Западном административных округах столицы. В рамках этих проектов частные девелоперы построят 502,3 тыс. кв. м недвижимости. Совокупные инвестиции в возведение 10 объектов составят 48,6 млрд рублей. Объем льгот от Москвы превысит 21 млрд рублей. На новых объектах смогут работать 16,7 тыс. человек", - отмечается на портале.

Технопарки и соцобъекты

В рамках еще трех соглашений частные девелоперы возведут промышленные технопарки общей площадью 135,7 тыс. кв. м.

"Объекты, на которых впоследствии будет создано 3,4 тыс. рабочих мест, появятся в деревне Крекшино в ТиНАО, в промзоне Алабушево в Зеленограде и в Молжаниновском районе столицы. Инвестиции в строительство трех технопарков составят 5,8 млрд рублей. Город, в свою очередь, предоставит девелоперам льготы в размере 7,5 млрд рублей", - пояснил Прохоров.

Промышленный технопарк в Новомосковском округе планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Технопарк в Зеленограде будет введен в эксплуатацию в два этапа: первая очередь должна быть сдана летом 2023 года, вторая - осенью 2026-го. Строительство технопарка в Молжаниновском районе завершится осенью 2024 года. Производственный комплекс площадью 111 тыс. кв. м появится в поселении Марушкинском - в будущем здесь смогут работать около 1,4 тыс. человек. Строительство должно быть завершено в мае 2024 года. Инвестор вложит в реализацию проекта 5 млрд рублей и получит от города льготу в размере 4,1 млрд рублей.

По программе стимулирования мест приложения труда также будут созданы и три общеобразовательных учреждения: две школы и детский сад.

"В программе могут принять участие не только девелоперы, которые лишь планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома. Для этого инвесторы должны обладать правами на участки как для строительства жилья, так и для создания места приложения труда, а также иметь оформленный расчет арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором планируется построить дом. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах города", - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца утверждена правительством Москвы в 2019 году. В ноябре 2020 года программа была существенно расширена - теперь инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов. Цель программы - обеспечить комплексную сбалансированную застройку районов столицы за пределами ТТК.