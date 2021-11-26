Производство автомобилей в Великобритании в октябре упало до уровня 1956 года

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Производство автомобилей в Соединенном Королевстве снизилось в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,4%, до 64 726 единиц. Это минимальное значение за последние 65 лет, свидетельствуют распространенные в пятницу данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Выпуск автомашин для внутреннего рынка упал на 37,9%, а на экспорт - на 42,1%. При этом не снижается производство электромобилей и новейших гибридных машин. В октябре их доля достигла 30,9% от всех произведенных автомашин.

Производство автомобилей, констатирует SMMT, снижается четвертый месяц подряд, в частности, из-за глобальной нехватки микросхем. Согласно обнародованному ранее прогнозу организации, второй год подряд в Великобритании в 2021 году будет произведено менее одного миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2022 году этот показатель превысит миллион, а к 2024 году возрастет до 1,2 млн единиц.

По словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, подобные данные "вызывают очень серьезную обеспокоенность и показывают, насколько сильно нехватка полупроводников в мире сказывается на британских производителях автомобилей и их поставщиках". Он призвал британское правительство оказать содействие отрасли "с помощью мер по повышению конкурентоспособности автопроизводителей в Соединенном Королевстве". Этому поспособствуют "решение проблемы высоких энергозатрат, поддержка занятости и обучения", а также финансовая помощь предприятиям, добавил Хавес.