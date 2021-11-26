Новым гендиректором "Библио-Глобуса" назначили Рината Асматуллова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новым генеральным директором туроператора "Библио-Глобус" назначен Ринат Асматуллов, ранее работавший в сфере управления маркетингом и продажами в авиакомпаниях "Аэрофлот" и "Победа", сообщила ТАСС директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

"Новым генеральным директором назначен Ринат Асматуллов, ранее работавший в сфере управления маркетингом и продажами в авиакомпаниях "Аэрофлот" и "Победа". Смена главы туроператора обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности компании при существенных ограничениях туристических направлений: снижении издержек за счет оптимизации процессов взаимодействия с авиакомпаниями и увеличения продаж в условиях обострения конкуренции на рынке туристических услуг", - сказала Захаренкова.

Она отметила, что кандидатура нового генерального директора и его компетенции полностью соответствуют данным требованиям. Первоочередными задачами Асматуллова на новом посту станут включение корпоративных процедур и бизнес-процессов в контур группы компаний Шереметьево и разработка амбициозной стратегии туроператора в среднесрочной перспективе.

В конце августа аэропорт Шереметьево направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу РФ о приобретении 75% долей в уставном капитале туроператора "Библио-глобус". Спустя месяц ФАС одобрила ходатайство.