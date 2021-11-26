Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла в 4,3 раза

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - октября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 4,3 раза и достигла 279,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

За 10 месяцев 2020 года чистая прибыль группы составила 64,5 млрд рублей.

По итогам октября текущего года ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза, до 22,3 млрд рублей. Активы ВТБ на 31 октября составили 20,4 трлн рублей, это на 1% ниже показателя месяцем ранее.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов на отчетную дату составил 14,4 трлн рублей, увеличившись в октябре на 0,2%. Кредиты физическим лицам возросли в прошлом месяце на 2,1%, до 4,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам сократился в октябре на 0,7%, до 9,8 трлн рублей. Таким образом, доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась по итогам 10 месяцев до 32% (на конец 2020 года этот показатель составлял 29%).

Общий объем средств клиентов в октябре сократился на 0,7%, до 15 трлн рублей. Средства юридических лиц уменьшились на 1,8%, составив 9 трлн рублей. Портфель средств клиентов - физических лиц увеличился в октябре на 1,1%, до 6 трлн рублей на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах со снижением средств в срочных депозитах.