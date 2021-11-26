Регионы получили необходимый объем вакцин от гриппа на сезон 2021-2022 годов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские регионы получили необходимый объем вакцин от гриппа на зимний сезон - более 60 млн доз, сообщил Ростех. Его холдинг "Нацимбио" отвечает за поставку вакцин.

"Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в полном объеме выполнил контрактные обязательства перед Минздравом России по поставкам в российские регионы вакцин от гриппа. В сезоне 2021-2022 годов в медицинские учреждения были переданы 60,2 млн доз профилактических препаратов" , - сообщил Ростех.

В том числе поставлено более 16 млн доз вакцины "Ультрикс-Квадри" от четырех штаммов вируса гриппа, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Также регионы получили трехвалентную вакцину "Совигрипп" для взрослых и детей, и трехвалентную вакцину "Флю-М" для взрослых. Препараты выпускают НПО "Микроген" (входит в холдинг "Нацимбио" ) и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

"Исполнение контракта позволяет говорить о том, что на сегодняшний день все регионы нашей страны обеспечены необходимым количеством отечественных вакцин от гриппа, способных защитить от самых актуальных штаммов", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году от гриппа привились более 60% населения. За последние 20 лет заболеваемость гриппом в стране снизилась почти в 150 раз - с 5 тыс. до 35 случаев на 100 тыс. человек населения, отмечает Ростех.