АСИ будет учитывать внедрение регионального инвестстандарта в рейтинге инвестклимата

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) с 2023 года планирует учитывать внедрение нового регионального инвестиционного стандарта, разработанного Минэкономразвития, при составлении Национального рейтинга инвестиционного климата регионов РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АСИ по итогам встречи глава агентства Светланы Чупшевой с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"В 2022 году стандарт будет учитываться вне рейтинга, потому что сейчас его внедрением занимаются 12 пилотных регионов. Они формируют инвестиционные декларации, агентства и комитеты. Минэкономразвития готовится утвердить вторую часть регинвестстандарта: инвестиционную карту, реестр инвестпроектов и свод инвестиционных правил с оптимальными сроками подключения к инфраструктуре. Их разработка велась под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Через год регионов, которые внедрили все элементы, станет больше, и соответствие стандарту будет влиять на положение субъекта в нацрейтинге", - сказали в пресс-службе.

Как отметил Решетников, которого цитирует пресс-служба, каждое полугодие АСИ будет проверять внедрение регионального инвестиционного стандарта. "И для инвестора будет привлекательнее тот регион, где максимально сокращен маршрут клиента, документооборот, количество инстанций. Учет внедрения регионального инвестиционного стандарта при составлении нацрейтинга станет дополнительной мотивацией для субъектов соответствовать лучшим инвестпрактикам страны", - сказал министр.

Сейчас АСИ уже измеряет часть параметров, по которым Минэкономразвития разработаны так называемые "клиентские пути" инвестора (подключение электроэнергии, выдача разрешений на строительство и регистрация прав собственности). Со следующего года перечень сюжетов расширится, дополнительно будут оцениваться процессы подключения к газопроводу, подключение к объектам водоснабжения и водоотведения, ввод объекта в эксплуатацию, а также получение в аренду земельных участков.

"Работу по созданию в регионах минимально необходимых институтов и сервисов для инвесторов мы в АСИ начали еще в 2012 году, тогда был разработан и одобрен для внедрения во всех субъектах РФ региональный инвестиционный стандарт. Сейчас на этой базе на основе запросов самих предпринимателей сформированы новые требования к сопровождению инвестиционных проектов. И, конечно, для качественной оценки той работы, которую предстоит проделать региональным управленческим командам, Национальный рейтинг состояния инвестклимата подходит как нельзя лучше", - сказала Чупшева. Ее слова приводит пресс-служба.

Взаимодействие по проектам

Глава Минэкономразвития и гендиректор АСИ также обсудили взаимодействие по проектам в рамках экспериментальных правовых режимов в сферах здравоохранения, социальной защиты и занятости населения.

Еще одной темой встречи стало развитие сотрудничества сторон по формированию модели подготовки кадров для экономики Северного Кавказа. Сейчас ведется проработка пилотной программы подготовки кадров, направленной на повышение квалификации педагогов и мастеров производственного обучения среднего профобразования, уточнили в пресс-службе.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская, Тульская области и Башкирия.