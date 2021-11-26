Роспатент 24 декабря рассмотрит заявление Samsung к "Сквин СА" из-за Samsung Pay

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская "дочка" Samsung Electronics обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявлением по поводу патентного спора с швейцарской компанией "Сквин СА" об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам назначено на 24 декабря, говорится в опубликованном документе Роспатента.

Кроме этого, 22 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд принял апелляционную жалобу по исковому заявлению "Сквин СА" к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Дело назначено к судебному разбирательству на 6 декабря 2021 года.

21 октября Арбитражный суд Москвы запретил российской "дочке" Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Это следует из резолютивной части дополнительного решения суда первой инстанции. Согласно решению, на территорию РФ запрещен ввоз и продажа моделей Samsung Galaxy Z Flip; Samsung Galaxy Fold; Samsung Galaxy Z Fold 2; Samsung Galaxy S21; Samsung Galaxy S21+; Samsung Galaxy S21 Ultra 5G; Samsung Galaxy S20 FE; Samsung Galaxy S20; Samsung Galaxy S20+; Samsung Galaxy S20 Ultra; Samsung Galaxy S10e; Samsung Galaxy S10; Samsung Galaxy S10+; Samsung Galaxy S10 Lite; Samsung Galaxy S9; Samsung Galaxy S9+; Samsung Galaxy S8 и других.

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" о защите исключительных прав на патент к "Самсунг Электроникс Рус Компани", запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.