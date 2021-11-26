Ростуризм начал приглашать туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ростуризм начал готовиться к запуску нового этапа программы туристического кешбэка в 2022 году и приглашать туроператоров к участию в ней. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

"Ростуризм приглашает представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Соответствующее письмо получили туроператоры. Ведомство уже готовит техническую и законодательную базу, но ни точные сроки следующей акции, ни сумма субсидий пока не называются", - отмечается в сообщении.

Туроператоры, гостиницы и агрегаторы туристских услуг должны завершить подготовительную работу до 12 декабря 2021 года. В ассоциации напомнили, что ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому из правил предоставления кешбэка исчезнут сроки проведения акции. Теперь определять сроки будет сам Ростуризм. Диапазон дат предоставления туристских услуг будет согласовываться с куратором национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Также Ростуризм будет определять виды туристских услуг, по которым будет выплачиваться кешбэк.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что ассоциация рассчитывает на продление программы туристического кешбэка в следующем году, поскольку эта мера поддержки оказалась действительно эффективной. Она также сообщила, что АТОР обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу кешбэка на весь 2022 год, исключив из периода поддержки высокий сезон.

В этом году программа прошла в два этапа - с весенним и осенним окнами продаж. С начала года ей воспользовались более 1,6 млн россиян. Сумма приобретенных ими туруслуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей. Как сообщала Догузова, Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на низкий сезон следующего года.