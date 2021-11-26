Темой Форума молодых лидеров стран Арктического совета станет бизнес на Крайнем Севере

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Реализацию бизнес-идей и вовлечение в волонтерство на Крайнем Севере обсудят участники международного Форума молодых лидеров стран Арктического совета "ICE: Inspiration. Communication. Efforts", который пройдет с 6 по 9 декабря в Салехарде. Об этом сообщили организаторы форума.

"На форуме будут работать четыре тематические лаборатории - "Бизнес-акселерация", "Добровольчество", "Развитие креативных индустрий" и "Развитие молодежных медиа". В каждой из них участники вместе будут разрабатывать планы по реализации своих проектов и общаться с ведущими профильными экспертами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия форума будут транслироваться в официальном аккаунте форума "ВКонтакте".

Форум будет проходить 6-9 декабря в Салехарде, его цель - наладить сотрудничество между молодежью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США. Он включен в План основных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете на 2021-2023 годы. В числе организаторов форума - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, окружной департамент молодежной политики и туризма, департамент внешних связей автономного округа, Проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению "Россия - Арктический совет".