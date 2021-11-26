В Северной Осетии бизнес получил за 9 месяцев более 8 млрд рублей кредитов

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Бизнес Северной Осетии получил за 9 месяцев 2021 года более 8 млрд рублей кредитов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе регионального отделения Банка России.

"Объем банковских кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Северной Осетии за 9 месяцев 2021 года, увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти в два раза и составил 8,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Выдача кредитов субъектам малого и среднего бизнеса выросла в республике за год на 52,7%, что обусловлено предоставлением займов обрабатывающим и строительным предприятиям. Представители МСП получили с начала текущего года кредитов на общую сумму почти 6 млрд рублей.

"Объем кредитов, предоставленных крупному бизнесу, составил 2,6 млрд рублей, что превышает объемы выдачи за девять месяцев прошлого года почти в пять раз. Росту в данном сегменте способствовало кредитование по льготной ставке сельскохозяйственных товаропроизводителей", - пояснила управляющий отделением Ирина Дзиова.

Корпоративный портфель юридических лиц за год вырос на 42,7%, составив на 1 октября 2021 года 13,9 млрд рублей. Портфель займов малого и среднего предпринимательства достиг почти 9 млрд рублей, увеличившись на 20,2%.