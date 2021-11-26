Кабмин направит около 860 млн рублей на поддержку инвестиционной активности в регионах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержит инвестиционную активность регионов, направив на эти цели около 860 млн рублей, сообщил на заседании кабмина в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке инвестиционной активности в регионах. Мы уделяем повышенное внимание этому направлению, предоставляем кредиты на снижение долговой нагрузки, ресурсы на реализацию инфраструктурных проектов", - сказал он.

Кроме того, по словам главы правительства, "уже в этом году 19 субъектов Российской Федерации получат из федерального бюджета еще почти 860 млн рублей". "За счет этих средств они смогут частично компенсировать выпадающие доходы, которые возникают при предоставлении бизнесу льготы по налогу на прибыль, тем самым снизив нагрузку на свои бюджеты", - пояснил премьер.

По его оценке, "помощь будет стимулировать регионы активнее привлекать ресурсы, запускать новые инвестиционные проекты на своей территории, способствовать росту занятости и, конечно, усилению экономического потенциала как самих субъектов РФ, так и страны в целом".