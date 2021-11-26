Уникальное для гражданских аэропортов РФ светосигнальное оборудование установили на Ямале

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Уникальное энергосберегающее светосигнальное оборудование, учитывающее особенности климата Крайнего Севера, установили на взлетно-посадочной полосе гражданского аэропорта Нового Уренгоя - крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Такая система будет впервые в стране использована в работе гражданского аэропорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Новая система на 100% построена на светодиодных, светосигнальных огнях с учетом температурного режима и особенностей климата Крайнего Севера. На данный момент ни один гражданский аэропорт в нашей стране еще не имеет подобного оборудования. Оно позволяет не только получить более яркое и четкое свечение на взлетно-посадочной полосе, но и снизить энергопотребление всей системы в 5-6 раз, а также увеличить его ресурс в 10 раз по сравнению с аналогичным оборудованием на галогеновых лампах", - говорится в сообщении.

Данное светосигнальное оборудование позволит экипажу выполнить точный заход на посадку визуально даже при отсутствии радиомаячной системы, увеличить безопасность и точность приземления самолета. Всего на взлетно-посадочной полосе и прилегающих к ней участках установлено 694 светосигнальных огня с белым, красным, зеленым и желтым спектром светового излучения в зависимости от их расположения.

В пресс-службе отметили, что система электропитания и управления светового оборудования состоит из двух новых аппаратных модулей с дистанционным управлением, укомплектованных автоматическими регуляторами яркости, а также дизель-генераторов, позволяющих безопасно завершить взлетно-посадочные операции даже в случае полного прекращения внешнего электроснабжения.

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя начались в июне этого года. После установки нового светосигнального оборудования все работы по реконструкции полосы в рамках масштабной модернизации аэродрома будут завершены. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.