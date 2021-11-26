На Кубани применение КРТ не приведет к сносу жилья, а позволит строить соцобъекты

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Применение механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Краснодарском крае не приведет к изъятию, выкупу или сносу жилых объектов граждан, власти Краснодарского края намерены решить за счет него проблему нехватки соцобъектов, возникающую из-за быстрых темпов строительства. Об этом заявил журналистам главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков.

Краснодарский край на протяжении многих лет сохраняет позиции одного из лидеров жилищного строительства среди регионов России. По данным администрации Краснодарского края, только за восемь месяцев 2021 года на Кубани ввели в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилья - это на 0,8% выше уровня того же периода 2020 года, среди них многоквартирных домов - 1,7 млн кв. метров. При высоких темпах строительства, миграции населения, а также с учетом хаотичной застройки в регионе существует проблема нехватки соцобъектов - школ, детских садов, больниц, а также есть дефицит парковок.

"Новый механизм [касающийся комплексного развития территорий (КРТ)] не предполагает изъятие, выкуп индивидуальных жилых объектов или их снос. Он нацелен на то, чтобы законным способом обязать застройщиков возводить вместе с жильем социальные объекты. Для этого будут заключать договоры, в которых пропишут все обязанности и конкретные сроки строительства каждой школы, детского сада или поликлиники", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Позднякова.

Он добавил, что механизм КРТ поможет решить и проблему ветхого аварийного жилья существующих жилых кварталов, также собственники недвижимости могут сами инициировать комплексное развитие застроенных территорий.

Изменения в Градостроительный кодекс РФ, касающиеся КРТ, вступили в силу в конце 2020 года, регионы до конца 2021 года должны разработать и утвердить нормативные правовые акты реализации этого механизма, Краснодарский край начал их разработку с января 2021 года и находится на завершающей стадии.

Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает региональные нормативы или капитальный ремонт которых слишком дорог. Под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.