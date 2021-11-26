Выручка топ-50 компаний Сибири в креативной индустрии превысила 65 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Выручка топ-50 компаний Сибирского федерального округа в сфере креативной индустрии превысила 65 млрд рублей. Об этом говорится в обращении российского вице-премьера Виктории Абрамченко, зачитанном на пленарном заседании первого окружного форума "Российская креативная неделя - Сибирь" в Красноярске.

"Сегодня на территории Сибирского федерального округа работают более 20 тыс. организаций и 27 тыс. индивидуальных предпринимателей, связанных с креативной индустрией. Выручка ТОП-50 компаний Сибири креативного сектора уже превысила 65 млрд рублей. На государственном уровне правительством РФ созданы стратегические механизмы стимулирования роста креативной экономики, принята концепция развития творческих индустрий до 2030 года", - говорится в обращении российского вице-премьера.

В числе приоритетных задач вице-премьер называет создание необходимой инфраструктуры для развития креативного бизнеса в регионах РФ, доступ предпринимателей к венчурным капиталам и новым образовательным технологиям.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.