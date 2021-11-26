Депутаты приняли бюджет Тюменской области на 2022 год с дефицитом в 37,5 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы приняли в пятницу во втором и третьем чтении проект регионального бюджета на 2022 год с дефицитом в 37,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

Как сообщила на заседании председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, доходы областного бюджета на 2022 год составят 195,671 млрд рублей, а расходы - 233,205 млрд рублей, в 2023 году доходы составят 194,655 млрд рублей, расходы - 220,777 млрд рублей, в 2024 году доходы будут на уровне 192,189 млрд рублей, расходы - 213,354 млрд рублей.

Ранее на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Величко сообщила, что в целом трехлетний бюджет социально ориентированный - более 50% расходов направят на социальную сферу, также большое внимание уделено здравоохранению и образованию, сохранены направления по развитию территории, дорожному строительству.

Как отметил глава региона Александр Моор, бюджет Тюменской области удалось сохранить социально ориентированным, также его можно назвать "бюджетом развития".

Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов в 147,5 млрд рублей, расходов - 179,5 млрд рублей, дефицитом в 32 млрд руб.