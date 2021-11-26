Льготный режим для бизнеса на Курилах продлится до конца 2046 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, предусматривают освобождение компаний от налогов на протяжении 20 лет с момента регистрации, льготный режим продлится до декабря 2046 года. От этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании правительства.

"Действительно, создается беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах уже в следующем году. Законопроектом предусматривается, что организации в течение 20 лет с момента регистрации, но не позднее конца декабря 2046 года, не будут уплачивать налоги на прибыль организации, земельный, транспортный налог, налог на имущество организаций", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок, касающихся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Согласно поручениям главы государства, такие компании не должны признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество организаций, землю и транспорт. К ним будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также режим свободной таможенной зоны.

При этом исключениями являются организации, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов.

О льготном режиме на Курилах

В сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума президент заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса. Он уточнил, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. При этом, как подчеркнул Путин, не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться льготами.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков ранее пояснял, что льготные условия будут действовать на всей Курильской гряде. По его словам, особый режим может быть введен по примеру расширенной территории опережающего развития или по принципу работы свободного порта Владивосток.