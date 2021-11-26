Эксперты АСИ разработали концепцию национального инклюзивного договора

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) подготовили концепцию новой инклюзивной инициативы "Открыты для всех!". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе агентства.

"Внутри этой инициативы АСИ намерено запустить новый тип общественного договора между бизнесом (включая НКО) и социумом - национальный инклюзивный договор. Его цель - раскрыть социальную и экономическую ценность людей с инвалидностью и увеличить количество инклюзивно ориентированных бизнес-компаний в России. Запуск договора запланирован на 2022 год", - рассказали в пресс-службе.

Для бизнеса, который будет подписывать национальный инклюзивный договор сроком на один год, это публичное обязательство либо повысить количество людей с инвалидностью внутри компании, либо поменять свою инфраструктуру и продукты под их нужды. "Мы хотим, чтобы бизнес понял, что он теряет огромную аудиторию, потому что люди с инвалидностью просто не могут воспользоваться его услугами. Мы будем выявлять, описывать и продвигать успешные практики, которые будут менять отношение людей к инвалидности. Агентство будет помогать бизнесу внедрять эти практики, переобучать сотрудников компаний и подключит к этой работе своих экспертов", - отметил советник главы АСИ Александр Семин, слова которого привела пресс-служба.

Среди задач инициативы - смягчение и изменение представлений об инвалидности в российском обществе, социокультурная реабилитация людей с инвалидностью, формирование в стране сообщества инклюзивного бизнеса, увеличение доли услуг для людей с инвалидностью, а также повышение доступности таких сервисов и снятие административных барьеров.

Для продвижения успешных бизнес-проектов по внедрению инклюзивных услуг планируется использовать платформу АСИ "Смартека". Также будет создан специальный сервис для методологической поддержки предпринимателей и распространения образовательных программ подготовки персонала для работы с людьми с инвалидностью.

Кроме того, АСИ проводит опрос среди людей с инвалидностью, их родственников и экспертов по инклюзии о текущем состоянии, востребованности и доступности инклюзивных услуг в России. Участникам опроса предлагается оценить, насколько развиты инклюзивные сервисы по широкому кругу отраслей, включая банковскую, телеком, образование, общепит, туротрасль и другие. Результаты опроса покажут, на что следует обратить внимание для улучшения жизни людей с инвалидностью, и помогут создать новые меры их поддержки, а также инклюзивного бизнеса.