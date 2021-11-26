Прямое авиасообщение по маршруту Москва - Дебрецен возобновится 13 декабря

ОБНИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Венгрия и РФ запустят 13 декабря два прямых рейса по маршруту Москва - Дебрецен. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В этом году с 13 декабря между Москвой и Дебреценом будет еженедельно осуществляться два прямых рейса. В марте будет запущен рейс между Будапештом и Екатеринбургом", - отметил он, пояснив, что рейсы будет осуществлять WizzAir.