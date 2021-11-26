Мишустин считает, что у СКФО есть потенциал по развитию туризма, АПК и промышленности

Омская область намерена к 2030 году увеличить в два раза несырьевой экспорт

Проект областной программы развития экспорта включает три блока мероприятий - это сопровождение инвестпроектов, ориентированных на внешние рынки, субсидирование и налоговая поддержка

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