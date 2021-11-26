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Мишустин считает, что у СКФО есть потенциал по развитию туризма, АПК и промышленности

У СКФО есть серьезный потенциал по развитию туризма, АПК, промышленности - Мишустин.

Омская область намерена к 2030 году увеличить в два раза несырьевой экспорт
Проект областной программы развития экспорта включает три блока мероприятий - это сопровождение инвестпроектов, ориентированных на внешние рынки, субсидирование и налоговая поддержка
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