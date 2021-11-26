Омская область намерена к 2030 году увеличить в два раза несырьевой экспорт

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области намерены обеспечить к 2030 году рост несырьевого неэнергетического экспорта до 1,5 млрд долларов США, что в два раза выше текущих показателей. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики региона.

"В ходе работы над экспортной программой мы проанализировали особенности внешнеэкономической деятельности в регионе, существующие меры поддержки экспортеров, выявили проблемы и риски. Провели встречи с бизнесом, ориентированным на работу на внешних рынках. В результате разработан комплексный подход. Наша цель - обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта в 1,5 раза к 2024 году с выходом на двукратный рост в 2030 году", - цитирует пресс-служба министра экономики Анну Негодуйко.

В пресс-службе отметили, что к 2024 году планируется увеличить объем экспорта до 1,2 млрд долларов США, к 2030 - до 1,5 млрд. "Мы сконцентрировались на трех проектах. Это АПК, промышленное производство и деревообработка. На их долю приходится более 80% всего регионального экспорта", - уточнила Негодуйко.

Проект областной программы развития экспорта включает три блока мероприятий - это сопровождение инвестпроектов, ориентированных на внешние рынки, субсидирование и налоговая поддержка, а также продвижение продукции экспортеров.

В омском министерстве экономики ТАСС сообщили, что по итогам 2020 года объем экспорта из сибирского региона составил более 762 млн долларов США. При этом только за 9 месяцев текущего года омские предприятия экспортировали продукции на сумму около 700 млн долларов США.