Москва и Будапешт создадут совместное предприятие в сфере перевозок

ОБНИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия и Венгрия подпишут соглашение о создании совместного предприятия в сфере железнодорожных перевозок, рассказал в пятницу журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"16 декабря будет подписано соглашение о создании российско-венгерского совместного предприятия по поставке железнодорожных составов", - сказал он.

По его словам, данное соглашение обеспечит наращивание потока грузоперевозок через территорию Венгрии. "Серьезные поставки с Запада на Восток, в Китай, будут осуществлены через территорию Венгрии", - сказал Сийярто.

Он уточнил, что стороны также договорились о запуске прямых рейсов между Москвой и венгерским Дебреценом, а также между Будапештом и Екатеринбургом.