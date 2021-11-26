Свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми ГРС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Вопрос обсудят на заседании федерального штаба, сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

"Нам нужна помощь, например, в модернизации дефицитных газораспределительных станций "Газпрома". В регионе их восемь, и им нужна реконструкция. Министр [энергетики России] обещал вынести этот вопрос на федеральный штаб. Ведь даже если мы все подготовим, но пропускной способности станции не будет хватать, дома будет невозможно газифицировать", - написал губернатор.

Глава области уточнил, что работу по социальной газификации в регионе поддержит министр энергетики России Николай Шульгинов, с которым Куйвашев обсудил развитие Свердловской области на полях межправительственной комиссии России и Пакистана.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час.