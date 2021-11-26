Новосибирские власти предлагают регионам СФО совместно продвигать креативную индустрию

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области предлагают объединить усилия регионов Сибири в развитии креативной индустрии. Это поможет предприятиям этой сферы выйти на мировые рынки, заявила в пятницу на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Мы считаем очень важным провести сегодня некое объединение, консолидацию, всех наших усилий на уровне Сибири. Потому что только взаимно дополняя друг друга, мы можем усиливать друг друга, и тогда для нашей креативной индустрии появится возможность повысить свою конкурентоспособность, что даст возможность выйти не только на общероссийские, но и мировые рынки", - сообщила Мануйлова. По ее словам, за счет такого объединения могла бы быть создана единая информационная площадка для креативной индустрии Сибири.

По данным начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, Новосибирская область лидирует среди регионов СФО по доле креативной индустрии в валовом региональном продукте. Этот показатель составляет 5,4%, выручка предприятий креативной индустрии -117 млрд рублей.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" пройдет в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.