В Карелии на 32% выросло количество предпринимателей в арктических районах

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Число предпринимателей в арктических районах Карелии с начала года увеличилось на 32% - до 5,7 тыс. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Если в начале года в арктических районах было зарегистрировано 3 955 самозанятых и представителей малого и среднего бизнеса, то на сегодняшний день их уже 5 777 (увеличение на 32%)", - говорится в сообщении.

По оценкам властей, положительной тенденции способствовал особый экономический режим, действующий в Арктической зоне России. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, республика находится в тройке лидеров среди регионов по количеству зарегистрированных арктических резидентов и объему инвестиций. "В Беломорском районе зафиксирован рост объема инвестиций в 1,8 раза, Сегежском районе - почти в два раза, в Кемском районе - в 3,3 раза. Вклад северных территорий в общий объем инвестиций региона составляет 43%, и это значительно", отметил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

На сегодняшний день объем заявленных инвестиций в карельской Арктике достиг почти 100 млрд рублей, что включает в себя крупнейший инвестпроект в регионе по строительству целлюлозного завода АО "Сегежа Запад" в 2020-2025 годах. Всего статус резидента Арктической зоны России сегодня имеют 33 предпринимателя, еще 41 заявка находится на рассмотрении. За год в северных муниципалитетах создали 216 новых рабочих мест.

"В Беломорском районе организована переработка блочного камня в щебень. Именно арктические преференции позволили восстановить это предприятие, которое, получив лицензию, ранее не могло запустить производство. На территории Лоухского района два резидента Арктической зоны заняты аквакультурой выращиванием мидий. Сразу пять инвестпроектов в сфере туризма реализуются в Кемском районе", - добавили в пресс-службе правительства региона.

В Арктической зоне России Карелия представлена тремя территориями - Беломорским, Кемским и Лоухским районами, а также после расширения зоны в 2020 году в нее вошли Калевальский, Сегежский районы и Костомукша.