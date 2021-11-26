Росатом: суда по СМП идут по графику с учетом погодной и ледовой обстановок

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Проводка судов по Северному морскому пути (СМП) осуществляется в соответствии с оперативным планом-графиком с учетом фактической гидрометеорологической и ледовой обстановок. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в дирекции СМП госкорпорации "Росатом"

По состоянию на 26 ноября в восточном секторе СМП находятся 12 судов. Терпящих бедствие среди них нет, подчеркнули в дирекции Севморпути. В море Лаптевых атомный ледокол "Вайгач" осуществляет проводку в западном направлении теплоходов "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов", "Kumpula", "Селенга", "Северный проект" и танкера "Владимир Русанов". Газовоз "Борис Вилькицкий" следует самостоятельно в порт Сабетта. Теплоход "Механик Пустошный" дрейфует в районе пролива Вилькицкого восточнее архипелага Северная земля, ожидая подхода ледокола "Вайгач".

В восточном направлении через Чукотское море идут дизель-электрический ледокол "Новороссийск" и следующий за ним теплоход "Радик Баширов". В районе Берингова пролива "Новороссийск" планирует забрать суда "Лев Яшин" и "Аркадий Чернышев", которые направляются в порт Певек, где сейчас находятся теплоходы "Феско Парис" и "Георгий Седов".

Как рассказали ТАСС, по взаимной договоренности всех заинтересованных сторон атомный ледокол "Вайгач" продолжит работать до полного вывода судов, испытывающих сложности с навигацией в восточной части СМП. В первой декаде декабря к нему присоединится атомный ледокол "50 лет Победы", завершающий плановый ремонт и техническое обслуживание. Позже в восточный сектор СМП будет направлен атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.

В Обской губе и Енисейском заливе (Карское море) продолжают выполнять договорные обязательства атомные ледоколы "Ямал" и "Таймыр". В начале декабря к ним присоединятся дизельные ледоколы "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров".