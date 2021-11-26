Доля трудоустроенных выпускников может вырасти до 92% к 2030 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленную Минтрудом. Благодаря программе доля трудоустроенных выпускников вырастет до 85% к 2024 году и до 92% к 2030 году, сообщили журналистам в пятницу в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"В ходе заседания комиссией была рассмотрена и поддержана Долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленная Минтрудом России совместно с заинтересованными ведомствами. Предполагается, что прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тыс. человек, и 5 млн человек - косвенными. Таким образом, уже к 2024 году доля трудоустроенных выпускников вырастет до 85%, а к 2030 году - до 92%, что поспособствует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа разделена на четыре задачи и включает 31 мероприятие. "Первая задача направлена на формирование карьерных стратегий молодежи, учитывающие не только личностные способности, но и потребности рынка труда. Вторая - на соответствие получаемого образования требованиям работодателей. В рамках выполнения третьей задачи будут созданы условия для совмещения образования и трудовой или предпринимательской деятельности. Наконец, четвертая задача направлена на создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи", - пояснили в секретариате.

Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ отметил относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14%, до 16% сегодня, но показатель не является катастрофическим. По поручению президента была разработана программа содействия молодежной занятости.