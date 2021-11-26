МЭР предложило включить удаленность от столиц региона в критерий отнесения к моногородам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства, предполагающий введение критерия удаленности от региональных центров для включения населенных пунктов в перечень моногородов. В перечень предложено включать города, расположенные на расстоянии не менее 50 км от столиц субъектов, следует из соответствующего документа, размещенного на портале нормативных правовых актов.

"Города на расстоянии 50 км и ближе находятся в часовой транспортной доступности и имеют возможность снижения рисков безработицы за счет трудоустройства части населения в столичных центрах. В перечень моногородов будут включены только населенные пункты, рынок труда которых фактически зависит от работы единственного градообразующего предприятия", - говорится в пояснительной записке к документу.

В МЭР РФ поясняют, что такие города имеют риски социально-экономического развития, для снижения которых реализуется ряд мер поддержки.