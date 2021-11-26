На Хайнане пройдет первая Китайская выставка импорта спортивных товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Южная провинция КНР Хайнань в начале декабря станет местом проведения первой Китайской выставки импорта спортивных товаров и оборудования. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на Управление туризма и культуры провинции.

Мероприятие пройдет с 3 по 5 декабря в Международном выставочном центре Хайнаня в городе Хайкоу. В нем примут участие 300 компаний из Китая и других стран. Участники экспо смогут ознакомиться с передовыми спортивными товарами, оборудованием, одеждой и продуктами питания. У посетителей будет возможность совершить беспошлинные покупки на территории выставки.

В выставочном павильоне будет расположена международная зона, представленная шестью странами: Бразилией, Великобританией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией.

На мероприятии пройдут конференция по содействию инвестициям в сферу спортивного туризма региона и Хайнаньский олимпийский спортивный научно-технический форум 2021 года.

Выставка спортивных товаров организована при поддержке Китайской федерации индустрии спортивных товаров и Управления туризма и культуры Хайнаня.

Власти Хайнаня активно содействуют проведению крупных национальных и международных выставок в регионе. Местные власти рассчитывают, что подобные мероприятия будут способствовать превращению Хайнаня в международный центр туризма и потребления.