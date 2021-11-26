Участок трассы Владимир - Муром - Арзамас под Владимиром получил федеральный статус

ТАСС, 26 ноября. Участок региональной дороги Владимир - Муром - Арзамас от транспортной развязки на трассе М-7 "Волга" до поворота на Гусь-Хрустальный протяженностью 11,3 км во Владимирской области перевели в ведение управления автомобильной магистрали (Упрдор) "Москва - Нижний Новгород". Общая протяженность дорог федерального значения в регионе при этом увеличилась до 470 км, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

"В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" передан участок региональной дороги Владимир - Муром - Арзамас (17Р-1) от транспортной развязки с трассы М-7 "Волга" на 188-м км до поворота на Гусь-Хрустальный", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протяженность четырехполосного участка с обходом деревни Бараки составляет 11,3 км. На всем его протяжении установлено осевое барьерное ограждение, также расположены три одноуровневые разворотные петли, двухуровневая развязка, шесть остановок, три наземных пешеходных перехода.

Федеральные дорожники уже приступили к выполнению работ по текущему содержанию участка и дорожной инфраструктуры. "Таким образом, протяженность дорог федерального значения во Владимирской области, находящихся в ведении ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород", увеличилась до 470 км. Напомним, что это трассы М-7 "Волга" и Р-132 "Золотое кольцо", - добавили в пресс-службе.