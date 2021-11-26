Путин поздравил коллектив "Лукойла" с 30-летием создания компании

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ПАО "Лукойл" с 30-летием создания компании. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что свой юбилей компания встречает на подъеме, демонстрирует уверенный рост, занимает прочные позиции на отечественном и глобальном рынках энергоресурсов. Во многом благодаря слаженной работе большой и дружной команды, последовательному внедрению передовых технологий, эффективным управленческим решениям за прошедшие годы вам удалось добиться значимых успехов в добыче, переработке и реализации нефтепродуктов, внести серьезный вклад в развитие российских регионов, укрепление экономического, индустриального, оборонного потенциала страны, воплотить в жизнь востребованные проекты в сфере благотворительности, культуры, просвещения, спорта", - говорится в сообщении.

Президент отметил особое место экологической тематики и проблемы снижения негативного влияния хозяйственной деятельности на природу в общенациональной повестке. "Рассчитываю, что "Лукойл" будет уделять пристальное, приоритетное внимание вопросам защиты окружающей среды, подавать пример бережного и рачительного отношения к природным богатствам России", - подчеркнул он.

Компания "Лукойл" основана 25 ноября 1991 года, ее официальное наименование состоит из первых букв городов, в которых расположены нефтедобывающие предприятия, - Лангепас, Урай и Когалым и окончания "ойл". "Лукойл" является крупнейшей частной нефтяной компанией в России и второй по величине добычи нефти в стране. На "Лукойл" приходится 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В компании трудятся более 100 тыс. человек.