Лондон отказался от соединения трассой Северной Ирландии и Шотландии

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании отказалось от планов сооружения тоннеля или моста длиной 32 км между Северной Ирландией и Шотландией через Ирландское море после обнародования доклада экспертов, которые оценили стоимость подобного проекта в £209-335 млрд ($278,5-446,5 млрд). Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно выводам авторов "всестороннего и окончательного исследования" во главе с главой компании Network Rail сэром Питером Хенди, реализация подобного проекта технически возможна, но экономически неоправданна. Эксперты рассмотрели также перспективы развития воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Комбинация тоннеля и моста с искусственными островами, что реализовано в Скандинавии и Китае, невозможна, по их словам, из-за глубины Ирландского моря, а также сильного ветра.

С учетом всех аспектов, в том числе планирования, проектирования, строительства, уникальный путепровод может быть введен в строй только через 30 лет. В докладе также отмечается, что создание шоссейной и железнодорожной инфраструктуры, необходимой для соединения путепровода с основными транспортными сетями регионов, само по себе требует очень больших вложений. Специалисты учитывали и возможный углеродный след: в случае строительства моста его можно было бы компенсировать примерно за 42-61 год, а туннеля - за 15-24 года.

Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, было "абсолютно правильным" всесторонне рассмотреть вопрос о возможном сооружении путепровода. "Так получилось, что обзор теперь исключает это на основании стоимости и сложности", - констатировал Шэппс.