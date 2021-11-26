Полпредство готово обеспечить взаимодействие в реализации моделей развития СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Полномочное представительство президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) готово обеспечить взаимодействие всех сторон при реализации моделей экономического развития регионов округа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полпредства.

"Базовый анализ показал, что только синхронизированные по целям, месту и времени мероприятия обеспечат выполнение поставленных задач по выходу на среднероссийский уровень развития. <...> Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку и обеспечить полноценное конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон", - цитирует пресс-служба полпреда Юрия Чайку по итогам презентации моделей экономического развития на совещании под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Минэкономразвития совместно с регионами разработало 35 ключевых проектов для развития Северного Кавказа до 2030 года. На базе результатов этой работы субъектами были подготовлены модели развития.

"Обращаясь к федеральным и региональным органам исполнительной власти, Юрий Чайка выразил уверенность, что завершив стадию планирования и сформировав перечень перспективных проектов, в кратчайшее время будет начата фаза их практической реализации", - говорится в сообщении.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. Как пояснял глава МЭР Максим Решетников, "по сути, это дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".