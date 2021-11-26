Чернышенко: развитию "зеленого" водорода препятствует высокая стоимость электролизеров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Высокая стоимость электролизеров является одним из главных барьеров для развития "зеленого" водорода, проблему необходимо решать с привлечением российских ученых. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу на заседании ученого совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", посвященного научным проблемам развития водородной энергетики.

"Сейчас один из главных барьеров для развития "зеленого" водорода - высокая стоимость электролизеров. Мы видим, что половина [проблемы] лежит в области управления - масштабирование производства, повышение энергоэффективности. А вторая половина - исключительно за счет науки, то есть [вопрос], появятся ли доступные по цене электролизеры, наполовину зависит от научных решений. Это толщина диафрагмы, дизайн, увеличение долговечности, повышение КПД и так далее. Это лишь малый перечень технологий, которые нам нужно отработать", - сказал Чернышенко.

По его словам, достижение поставленных целей в области водородной энергетики невозможно без привлечения имеющегося научно-технологического потенциала страны.

Вице-премьер напомнил, что ряд утвержденных правительством стратегических инициатив социально-экономического развития страны, уже сформированных как федеральные проекты, также касается энергетики: "Чистая энергетика", "Новая атомная энергетика", "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Прорыв на рынки СПГ (сжиженный природный газ)", "Экономика замкнутого цикла", "Политика низкоуглеродного развития", "Геология: возрождение легенды".

"Например, в рамках инициативы "Чистая энергетика" будет обеспечено серийное производство линейки промышленной продукции, необходимой для производства и применения водорода. Также будут созданы полигоны для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне. На устойчивое повышение экологичности энергетики и транспорта (в рамках данной инициативы) предусмотрено около 170 млрд рублей, часть из которых являются научными расходами", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что вкладываемые государством средства должны давать конкретный результат, необходимо освоить технологии по трем основным направлениям развития водородной энергетики - производство, хранение и транспортировка, использование. "Для оперативного создания и вывода на рынок этих технологий нам важно ориентироваться на кооперацию с международными партнерами, и такое движение уже началось с учетом необходимости локализации их на территории России. Мы идем на научный обмен, но он, желательно, должен быть на нашей территории, чтобы то, что мы не умеем делать, научились делать с помощью технологий, которые уже есть", - добавил вице-премьер.