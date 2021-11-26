Цена на нефть в Японии упала на 7%

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Цена на нефть в Токио в ночь с пятницы на субботу отметилась резким падением, потеряв порядка 7% по сравнению с ценой закрытия на дневных торгах в пятницу. Об этом свидетельствуют данные ночных торгов.

В ходе ночной сессии торгов цена одного килолитра дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года снизилась более чем на 4100 иен (около $35 по текущему курсу) до отметки в 49 100 иен ($426,9). В Японии единицей измерения нефти служит килолитр (примерно 6,289 барреля).

Японский премьер-министр Фумио Кисида в среду сообщил о решении в сотрудничестве с США и другими странами продать часть этих стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть. Конкретные объемы объявлены не были, однако, по данным ведущей японской деловой газеты Nikkei, на рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей нефти.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.