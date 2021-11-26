Список поставщиков кормов в России расширили до 85 предприятий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор расширил перечень иностранных производителей кормов до 85 предприятий, которым разрешен ввоз в РФ продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В продолжение работы, проводимой Россельхознадзором с зарубежными ведомствами по возобновлению поставок кормов и кормовых добавок, службой расширен размещенный ранее перечень предприятий, которым временно разрешается ввоз в Россию таких товаров. Список пополняется бельгийскими производителями, проинспектированными в период с 6 по 12 сентября 2021 года: Bepro NV, De Ster NV, United Petfood Producers NV", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, поставки кормовой продукции зарубежных производителей, согласно списку, разрешены сроком до 25 марта 2022 года. Поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу. Таким образом, на сегодняшний день возобновлена сертификация продукции 85 компаний (299 наименований).

Ограничения на экспорт в Россию кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня государственного контроля за продукцией, отправляемой в Россию.