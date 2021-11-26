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Правительство утвердило таможенную проверку маркировки музыкальных инструментов

Те, кто хочет временно вывезти музыкальные инструменты за пределы страны, должны предъявить сам инструмент, удостоверяющий личность документ, паспорт на инструмент, разрешение на временный вывоз и документ, подтверждающий право собственности или аренды

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила проверки таможенной маркировки на музыкальных инструментах или смычках, включенных в состав Музейного фонда страны. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

"<…> Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила проверки (идентификации) таможенным органом охранной маркировки на музыкальных инструментах или смычках, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей", а также паспортов и заключений (разрешительных документов) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков", - указано в документе, датированном 24 ноября.

Лица, которые хотят временно вывезти за пределы страны такие инструменты, должны предъявить сам инструмент, удостоверяющий личность документ, паспорт на инструмент, разрешение на временный вывоз и документ, подтверждающий право собственности или аренды инструмента. Если маркировка нарушена или не считывается, если по техническим причинам невозможно сверить ее с единой базой данных о музыкальных инструментах и смычках, то для сверки привлекается должностное лицо Министерства культуры РФ.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин утвердил изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей", которые предусматривали маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы РФ и оформление паспортов на них.

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