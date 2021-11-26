Правительство утвердило таможенную проверку маркировки музыкальных инструментов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила проверки таможенной маркировки на музыкальных инструментах или смычках, включенных в состав Музейного фонда страны. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

"<…> Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила проверки (идентификации) таможенным органом охранной маркировки на музыкальных инструментах или смычках, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей", а также паспортов и заключений (разрешительных документов) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков", - указано в документе, датированном 24 ноября.

Лица, которые хотят временно вывезти за пределы страны такие инструменты, должны предъявить сам инструмент, удостоверяющий личность документ, паспорт на инструмент, разрешение на временный вывоз и документ, подтверждающий право собственности или аренды инструмента. Если маркировка нарушена или не считывается, если по техническим причинам невозможно сверить ее с единой базой данных о музыкальных инструментах и смычках, то для сверки привлекается должностное лицо Министерства культуры РФ.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин утвердил изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей", которые предусматривали маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы РФ и оформление паспортов на них.