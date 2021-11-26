Инвестиционный портал для бизнеса будет запущен в Чувашии до конца года

ТАСС, 26 ноября. Власти Чувашии до конца года запустят инвестиционный портал для работы с бизнесом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"Запуск инвестиционного портала Чувашской Республики планируется во второй декаде декабря текущего года. <…> разработчиками вносятся последние корректировки. Ведется работа по наполнению портала информацией о проектах и площадках", - отмечается в сообщении.

Изначально на портале будут доступны восемь видов услуг, оказываемых Минэкономразвития Чувашии, Агентством инвестиционного развития Чувашии, гарантийным фондом и фондом развития промышленности. С помощью ресурса можно будет получить статус приоритетного инвестпроекта, масштабного инвестпроекта, налоговые льготы, поручительство гарантийного фонда и займы фонда развития промышленности, подобрать площадку и начать сопровождение проекта.

Реализация проекта должна повысить эффективность работы с инвесторами и увеличить их охват за счет упрощения процедуры получения услуг и сокращения срока их оказания. "Цифровой инвестиционный портал Чувашской Республики <…> задуман как <…> многофункциональный инструментарий. <…> Портал будет пополняться содержательно, перечень услуг для инвесторов расширяться", - процитировали главу Чувашии в пресс-службе.

В дальнейшем планируется добавить услуги, оказываемые отраслевыми министерствами - Минсельхозом Чувашии и Минпромэнерго Чувашии, другими институтами развития. "Появится возможность через единый портал получить разные виды господдержки, субсидии, гранты, кредиты, гарантии. Тем самым мы сможем быстро координировать деятельность различных структур, мониторить процесс реализации инвестиционных проектов на территории муниципалитетов, оперативно реагировать на изменения, которые будут происходить в области законодательства и оказания новых форм поддержки", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Разработка ресурса велась в течение года, он был презентован на заседании республиканского координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей.