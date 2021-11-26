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Украина усилила охрану своих АЭС, чтобы упредить дестабилизацию в энергетике

Всего на Украине четыре действующих АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Украины усилили охрану всех атомных электростанций, чтобы не допустить дестабилизации энергетической системы страны. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

"У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал, - 13 блоков из 15 работают. <...> Дай бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, скажу вам честно, потому что знаем, что сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация на Украине", - сказал он.

Всего на Украине четыре действующих АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. В целом на этих станциях 15 энергоблоков, суммарная мощность которых составляет более 13,8 ГВт.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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