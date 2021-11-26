"Россети": единые стандарты оценки и финансовые стимулы важны для реализации ESG-повестки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Формирование единой методологии оценки ESG-критериев регулятором, банками и рейтинговыми агентствами, развитие реальных стимулов, а также популяризация устойчивого развития являются важными факторами развития ESG-повестки. Об этом сообщил заместитель генерального директора группы "Россети" Егор Прохоров, слова которого приводятся в сообщении компании.

По его словам, для принятия эффективных решений и наращивания инвестиций в области устойчивого развития важно формирование единой методологии и стандартов оценки ESG-критериев регулятором, банковским сообществом и рейтинговыми агентствами, а также для создания реальных финансовых стимулов. Более того, целей устойчивого развития возможно достичь в случае его популяризации и информировании сотрудников компаний о значении ESG.

При этом в группе "Россети" реализация ESG-повестки происходит в течение длительного времени с учетом потенциального эффекта, который может быть оказан на потребителей электроэнергии и тарифных последствий.

По словам Прохорова, группа "Россети" уже сегодня вносит весомый вклад в декарбонизацию экономики. В частности, компания предпринимает меры для снижения потерь в электросетях, а также занимается проектами, связанными с энергопереходом. Так, компания обеспечивает выдачу мощности возобновляемых источников энергии, в том числе в 2021 году присоединена крупнейшая в России Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт, адаптирует сетевой комплекс под меняющиеся потребности потребителей электроэнергии. "Россети" также реализуют программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Согласно планам группы, к 2025 году в 30 крупнейших городах России и на 30 крупнейших автомагистралях будет размещено более 1 тыс. зарядных станций.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.