Власти Чечни планируют реализовать 20 проектов в сфере туризма

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Реализация модели экономического развития Чечни предполагает 20 проектов в сфере туризма на общую сумму 100,6 млрд рублей с созданием 6700 рабочих мест, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев на стратегической сессии по развитию СКФО с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"По данной отрасли модель включает 20 проектов на общую сумму 100,6 млрд рублей с созданием 6700 рабочих мест. Планируется развитие туристско-рекреационной ОЭЗ "Ведучи", строительство многофункционального высотного комплекса "Башня Ахмат", а также развитие туристической инфраструктуры. При средней загрузке уже может принять свыше 500 тыс. человек с учетом пребывания не менее двух ночей и приносить региону 4,5 млрд рублей ежегодно", - рассказал Хучиев.

По его словам, потенциал легализации занятости, рассчитанный в модели, составляет 321 тыс. человек, а целевая задача в создании новых рабочих мест к 2030 году - 219 тыс. "Для легализации занятости планируется реализовать соответствующие планы мероприятий, программу подготовки кадров средне профессионального образования. Кроме того, планируется развивать институты "самозанятых", - добавил премьер-министр чеченского правительства.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. По словам министра Максима Решетникова, они представляют собой "дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".