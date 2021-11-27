В Северной Осетии до конца года сельхозпроизводители получат гранты на 1,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители в Северной Осетии получат до конца года 1,5 млн рублей грантовой поддержки. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель министра сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"Гранты "Агропрогресс" будут предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, которые реализуют инвестпроекты в сельском хозяйстве с привлечением кредитных ресурсов, в виде инвестиционных кредитов. В этом году на эти цели предусмотрено 1,5 млн рублей", - сказал Кусраев.

Гранты будут выдаваться на приобретение, строительство и модернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, а также их комплектацию техникой, транспортом и оборудованием. Кроме того, на средства гранта можно приобрести животных и птиц, а также погасить процент по льготным инвестиционным кредитам.