В Ингушетии до 2030 года планируется реализация 17 проектов в сфере промышленности

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Проект создания промышленного парка "Джейрах" по производству 50 тонн доломитовой муки в год, а также еще 16 проектов в сфере промышленности планируют реализовать в Ингушетии к 2030 году в рамках модели экономического развития региона. Об этом на своей странице в Instagram написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Определили пять эффективных направлений и проектов, вошедших в модель экономического развития Ингушетии, которую мы защитили в ходе стратегической сессии по защите моделей экономического развития субъектов СКФО. В сфере промышленности нами предложено создание индустриального парка "Джейрах" мощностью 50 тыс. тонн доломитовой муки в год и проект развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Всего в модель развития региона включено 17 проектов, реализация которых позволит создать 3,4 тыс. новых рабочих мест", - написал Калиматов.

По его словам, для сбалансирования функционирования ТЭК и ЖКХ разработана программа, реализация которой позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий ЖКХ на 1,1 млрд рублей.

"Для снижения теневой занятости и уровня безработицы предусматривается образование промышленного парка "Магас", где планируется создать свыше тысячи рабочих мест, а также постановка на учет в налоговых органах предпринимателей и организация сбыта продукции личных подсобных хозяйств. В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов - это почти 12,4 млрд рублей инвестиций и 2,4 тыс. новых рабочих мест", - добавил глава республики.

Он отметил, что потенциал туристической отрасли в Ингушетии составляет свыше 460 тыс. человек в год, для этого в регионе планируется реализация восьми проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", что обеспечит привлечение свыше 100 тыс. туристов в год. "Всего в рамках модели предусматривается реализация 129 проектов на 127,5 млрд рублей, в том числе пять ключевых проектов более чем на 12 млрд рублей", - написал Калиматов.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. По словам министра Максим Решетников, они представляют собой "дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".