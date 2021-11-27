Центр обучения первой помощи откроется на площадке "Технополиса "Москва"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 человек смогут ежегодно проходить курсы в центре обучения первой помощи, который откроется на площадке "Технополиса "Москва" в 2022 году. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На территории особой экономической зоны создан фармацевтический медицинский кластер, в который входят около 20 резидентов - производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования. Они вложили в свои проекты более 1 млрд рублей и создали свыше 1 тыс. рабочих мест. Резидент, специализирующийся на выпуске медицинских изделий, предложил создать обучающий центр по оказанию первой помощи. Его открытие намечено уже на первый квартал 2022 года, ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 слушателей, по окончании курса каждому будет выдан сертификат", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что "Медплант" - производитель легендарных оранжевых чемоданчиков, укладок средств скорой медицинской помощи. Предприятие работает на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2014 года, с 2018 года в статусе резидента, который предусматривает особые меры поддержки, например, компании освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.

Для организации учебного центра резидент ОЭЗ расширил занимаемую площадь офисных помещений. Компания оборудует помещения специальной техникой - тренажерами, симуляторами, средствами первой помощи, а также готовит наглядные пособия и видеоматериалы.

"За 10 месяцев 2021 года компания выпустила порядка 5 тыс. высокотехнологичных изделий для экстренной медицины, в том числе шприцевых дозаторов, пульсоксиметров, термоконтейнеров, индикаторов сердечно-легочной реанимации. За годы работы резидент оснастил машины скорой помощи по всей стране - около 25 тыс. автомобилей, и регулярно обновляет оборудование для них", - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что занятия будут проходить в небольших группах до 10 человек как в вечернее время по будням, так и в выходные дни. В числе первых слушателей организаторы ожидают представителей компаний-резидентов, для которых предусмотрены льготные условия обучения. При этом пройти обучение, продолжительность которого составит несколько дней, сможет каждый желающий.