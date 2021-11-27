Тариф "Транснефти" в 2022 году будет индексирован на 4,3%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России утвердило индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2022 году на уровне 4,3%. Это следует из протокола заседания, который имеется в распоряжении ТАСС.

Тариф на транспортировку нефти индексирован на уровне 99,9% от прогнозируемого МЭР уровня инфляции.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино будет повышен с 2846,44 рубля до 2968,71 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе поднимется с 461,69 рубля до 481,52 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повысится с 733,95 рубля до 765,48 рубля за тонну (без НДС).

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. На 2021 год тарифы для монополии были индексированы на 3,59%.