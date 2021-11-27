Бизнес ЮАР потребовал введения жестких ограничений в отношении не привитых от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Бизнес ЮАР потребовал запретить тем жителям страны, которые не сделали прививки от коронавируса, посещать рестораны, кафе, а также пользоваться общественным транспортом. Об этом заявил в субботу ТАСС представитель Союза предпринимателей ЮАР (BUSA).

"Необходимо немедленно принять жесткие меры с тем, чтобы не допустить распространения нового омикрон-штамма коронавируса и последующего введения карантинных ограничений для бизнеса, - подчеркнул он. - Следует как можно быстрее защитить торговые сети, предприятия общественного питания и транспорт от тех, кто проявляет в нынешних условиях безответственность и не желает делать прививки от коронавируса".

В свою очередь глава BUSA Бонанг Мохале заявил, что в ЮАР должна быть введена обязательная вакцинация от COVID-19 для всех жителей. "Тех, кто не хочет прививаться, необходимо поместить в карантин, запретить им посещать общественные места, включая рестораны и спортивные объекты. Такие лица, если они являются сотрудниками компаний, должны работать только удаленно, из дома", - подчеркнул он.

ЮАР в настоящее время стала в мире эпицентром распространения омикрон-штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам ученых, является более агрессивным, чем предыдущие варианты инфекции. Угроза заразиться этим штаммом уже вызвала в последние 48 часов массовый отъезд из ЮАР иностранных туристов. До нынешней пандемии ежегодно ЮАР посещали более 16 млн отдыхающих из других стран мира.